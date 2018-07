L'ex caserma Serena fra i depositi di droga della banda nigeriana di Mestre

di Alberto Beltrame

TREVISO - La caserma Serena crocevia dei traffici della mala nigeriana. È quanto emerge dall'indagine della Dda di Venezia culminata martedì pomeriggio con la spettacolare retata della polizia nell'area della stazione di Mestre, dove una maxi operazione anti droga che ha coinvolto più di 500 agenti in tenuta anti sommossa ha portato (per ora) a 28 arresti, 12 espulsioni e 4 daspo urbani. Nel mirino l'organizzazione tutta made in Nigeria capace di rifornire le piazze venete, compresa quella trevigiana, di...