PORTOGRUARO - Dal Camerun all'Italia per mettere tutta la sua professionalità a disposizione di chi soffre. È il caso del dottor René Nangah, che dopo aver lavorato nel reparto di Cardiologia dell'ospedale di Portogruaro ha aperto un centro di diagnosi e cura. Un medico che ha deciso di farsi in quattro per mettere se stesso al servizio di chi ha problemi di salute.

LA SCOMMESSA

«Amo la discrezione e per questo ho pensato di aprire il centro medico in punta di piedi - spiega il dottor Nangah - non mi piace essere al centro dell'attenzione, preferisco la discreta compagnia dei miei pazienti che tanto mi hanno dato». Da qui la decisione, dopo aver lavorato in ospedale come cardiologo, di aprire il centro medico Nangah in via Versiola a Portogruaro.

Un centro polispecialistico con apposita autorizzazione Asl, dove sono state a attivate diverse specialità come la cardiologia che è il fiore all'occhiello della struttura, con apparecchiatura di ultima generazione per holter cardiaco 24 ore al giorno tutti i giorni, prova da sforzo e ecocolodoppler cardiaco. Inoltre abbiamo attivato l'ecografia, di tutti i distretti corporei, chirurgia ambulatoriale, ortopedia reumatologia, ematologia, psicologia, medicina estetica e del benessere (massoterapia), chirurgia plastica.

I SERVIZI

«Abbiamo attivato anche la terapia del dolore essendo il dolore cronico diventato un problema crescente soprattutto nella nostra popolazione sempre più anziana - spiega il dottor Nangah con un pizzico di orgoglio - Abbiamo un team veramente all'avanguardia nella terapia del dolore. Da qui sono stati attivati diversi servizi, un centro prelievo del sangue e analisi ematochimiche, urine, citoistologico (in convenzione con il laboratorio Butterfly). È un servizio molto efficiente, rapido, eseguito in ambiente confortevole e pulito. Effettivo ogni mattina dalle 7.30 alle ore 9.30, anche di sabato». Esami per quali non occorre l'impegnativa o la prescrizione medica e non occorre addirittura l' appuntamento. Il risultato? Lo si riceve per la maggior parte degli esami in 24-48 ore, a prezzi molto competitivi.

«Nel mondo di oggi, con molti impegni e poco tempo a disposizione, penso che un servizio di questo genere faccia risparmiare molto tempo - conclude il dottor René Nangah - Altro servizio è la polisonnografia (esame per le apnee notturne), che riusciamo a svolgere in pochi giorni. Altro servizio è la diagnosi e cura della disfunzione erettile nei maschi, disturbo purtroppo sempre più diffuso; abbiamo una consulenza e una terapia (onde d'urto) molto all'avanguardia che porta a un miglioramento di almeno il 70% dei casi». Ma nel centro medico di Portogruaro si possono effettuare anche gli esami per la densitometria ossea, servizio che fa diagnosi di eventuale carenza di calcio nelle ossa e quindi aumentato rischio di frattura. Infine l' investimento nel settore dell'ecografia, con l'acquisto di una moderna apparecchiatura, con la collaborazione di specialisti di livello, che permette di eseguire tutti i tipi di analisi.