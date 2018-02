Caposile, auto sotto un camion in rotonda: un ferito nello scontro

SAN DONA' DI PIAVE - Un ferito in un scontro tra un'auto e un camion stasera alle 18.40, in via Armellina a San Donà alla rotonda di Caposile. Le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute dal locale distaccamento e da Mestre con l’autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della vettura, che è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine e il recupero dei mezzi per liberare la strada.

