Brugnaro salva le capanne di Pellestrina: «Non si toccano»

PELLESTRINA - (L.M.) Ille. Le piccole costruzioni, sempre rimovibili, che ogni estate spuntano sull'arenile, realizzate dai residenti con il solo scopo di avere un po' di riparo dal sole e dalla calura estiva, in una spiaggia che altrimenti non è minimamente attrezzata, quest'anno non corrono alcun rischio di demolizione. Si ricorderà lo scorso anno il sopralluogo dei vigili urbani e di alcuni tecnici del Comune che erano arrivati in isola in seguito ad alcune segnalazioni di protesta . L'isola si era spaccata a metà, tra due fazioni, tra chi chiedeva l'abbattimento delle strutture e chi, invece, ne rivendicava la piena legittimità e quindi il suo mantenimento. Il presidente della municipalità del Lido e Pellestrina, Danny Carella, si era subito attivato condividendo la richiesta della popolazione. E' sceso perciò in campo Luigi Brugnaro per rassicurare gli animi di chi era già pronto alla rivolta in caso di una nuova richiesta di abbattimento...