I calendari di Serie A: Roma comincia contro la Virtus Bologna, prima in casa contro Brindisi

Diffusi oggi i calendari del basket di A1.La Final Eight di Coppa Italia si svolgerà a Pesaro dal 13 al 16 febbraio 2020; mentre la sosta prevista per le Qualificazioni all’Europeo del 2021 sarà dal 17 al 25 febbraio 2020.«Iniziamo subito andando sul campo di una delle favorite del campionato, la Virtus Bologna: una squadra che cercherà di mettere pressione anche a Milano – ha commentato coach Bucchi - Noi dovremo puntare a crescere partita dopo partita, facendo tesoro delle vittorie e delle sconfitte perché siamo una squadra giovane e dobbiamo approcciarci a questo campionato con grande determinazione. L’essere in diciassette squadre permette di avere un calendario equilibrato con otto sfide in casa e otto fuori, noi avremo spesso alternanza di due partite fuori e due in casa. Personalmente sono poi molto contento di tornare in Serie A ed esordire in trasferta contro il club nel quale ho iniziato ad allenare, per poi partire in casa contro i miei amici di Brindisi, una città e una squadra alla quale mi legano tanti ricordi».