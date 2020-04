La Federazione ha deciso di metterci un punto, sperando si possa andare a capo il prima possibile. La Serie A di pallacanestro finisce qui, travolta dall’immobilità imposta dall’emergenza sanitaria, come già è successo a rugby e pallavolo (anche se il volley continua a cullare il “sogno” dei playoff). Ieri il presidente federale Gianni Petrucci ha prima incontrato in conference call, insieme con il numero uno della Lega Basket, Umberto Gandini, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per parlare delle misure anticrisi, e, poi, ha annunciato la chiusura dei campionati maschili di Serie A e A2. Le serie inferiori e i campionati femminili erano stati già fermati. La salute di tutte le persone coinvolte nello show del campionato viene prima di tutto, spiega la Fip nella nota ufficiale, e «dichiarare conclusa l’attuale stagione sportiva permette ai club e ai tesserati di adottare tutti quei comportamenti necessari ad evitare ulteriori costi da sostenere in assenza di attività».

LA SITUAZIONE

Il punto di vista federale è estremamente realista. Troppi gli ostacoli, alcuni insormontabili, a un’eventuale ripartenza. A cominciare dai tempi dell’emergenza sanitaria, cui è ancora impossibile dare una fine. Inoltre più di 50 giocatori stranieri hanno lasciato l’Italia, il che - tra rientri e quarantene - complicherebbe ulteriormente i calendari o falserebbe del tutto, in caso di mancato ritorno, la disputa delle partite mancanti. Infine giocare a porte chiuse («Senza pubblico non è basket», dice Petrucci) priva i club degli incassi e, dunque, li obbliga a giocare “in perdita”, in un contesto già fortemente segnato dalle difficoltà delle ultime settimane. «È una decisione di buon senso, serena, presa in condivisione totale con la Lega - racconta il presidente della Fip - Era impossibile sperare di riprendere un campionato regolare. Tutto quello che è accaduto, il numero esorbitante di decessi, che peraltro ha colpito maggiormente le zone del basket di Serie A, ha fatto prevalere quel senso etico che tutti dovremmo avere in situazioni come questa».

LO SCENARIO

Il campionato, dunque finisce qui e resta senza vincitore per la terza volta, dopo i titoli revocati a Siena nel 2012 e nel 2013. La Virtus Bologna, che sognava di interrompere il digiuno che dura dal 2001, dovrà rinviare l’assalto al tricolore. Congelate anche le promozioni e le retrocessioni: la Virtus Roma, che allo stop non navigava in acque serene di classifica, potrà mettere a frutto l’esperienza maturata in questa stagione dal gruppo neopromosso. Resta il rebus del format del torneo, quest’anno a 17 squadre e con qualche team che potrebbe autoretrocedersi per difficoltà economiche. «La Lega Basket ha ampi poteri per proporre alla federazione le soluzioni migliori», chiude Petrucci. Il futuro della Serie A comincia così.

