Larry Wright in terapia intensiva dopo un incidente di auto: condizioni stabili per l'ex star del basket. Il figlio: «Pregate per lui»

Una notizia che lascia tutti con il fiato sospeso: il campione di basket Larry Wright è stato vittima di un incidente di auto lo scorso 8 luglio, ha avuto un rapido soccorso medico ed è stato ricoverato nei giorni successivi in terapia intensiva presso il LSU Medical center di Shreveport. La notizia arriva direttamente da una mail di Larry jr, figlio del campione Nba che con la maglia giallorossa ha vinto lo scudetto nel 1983 e che poche settimane fa è stato in Italia, prima in Campidoglio, poi nella nostra redazione dove ha raccontato tantissimi aneddoti di quei due anni trascorsi a Roma. Destinatario di questa mail è Davide Timò, figlio di Eliseo, il presidente del Banco Roma che portò lo scudetto a sud di Bologna per la prima volta nella storia del basket italiano, otto anni prima della Juve Caserta.

Larry Wright​: «Io il re di Roma? Ero solo un leader e qui sono rinato. Bianchini mi convinse davanti a un piatto di spaghetti»

Larry Wright, incidente negli Usa: come sta

Le sue condizioni sono stabili, prosegue Larry jr, ma «volevamo farvi sapere questa situazione per chiedere le vostre preghiere mentre iniziamo la strada verso la sua guarigione (letteralmente “recovery”, come scrive).

Più persone pregheranno per mio padre, più il potere di quella preghiera si manifesterà nel campione che è mio padre fino alla guarigione», aggiunge nella mail. Poi conclude: «Vi terrò aggiornati sui suoi progressi, grazie per essere stati così fantastici con lui nel suo recente viaggio a Roma».

Nessuna notizia era trapelata fino a questo momento e neppure facendo una ricerca sui siti statunitensi si parla dell’incidente. Sui canali ufficiali della LSU, la Louisiana State University Health Shreveport, non vi è riportato nessun bollettino medico come ovviamente la privacy impone. Una nostra mail all’ufficio comunicazione non ha per ora avuto risposta. Così come anche Valerio Bianchini, allenatore di quella Virtus Roma e colui che portò a Roma Larry Wright, dice di non avere nessun particolare in più. In attesa di ulteriori informazioni, per il momento accogliamo la richiesta di Larry jr, ovvero pregare per il padre e attendere notizie più confortanti.