Tragedia a Mira, avvistato un cadavere nel Naviglio Brenta: è una donna

Ultimo aggiornamento: 16:24

MIRA (Venezia) - Tragedia nel primo pomeriggio in Riviera: un cadavere è stato avvistato neled è scattato subito l'allarme.Sul posto i vigili del fuoco che hanno ripescato il corpo, nessun indizio sull'identità in attesa dell'arrivo del magistrato di turno. Si è saputo che si tratta di una donna e non sarebbe un gesto volontario ma un probabile incidente.