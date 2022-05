Borseggiatore pedina un anziano in chiesa, il colpo va a vuoto e si rifà con due turisti svizzeri: arrestato

VENEZIA - Hanno pedinato un anziano fin dentro la chiesa di San Geremia a Venezia, nel tentativo di rubargli il contenuto di un borsello portato a tracolla. Fallito il colpo hanno preso di mira due turisti svizzeri con valigie al seguito. Anche in questo caso il tentativo di borseggio è andato male. I fatti risalgono a ieri, 20 maggio.

È a quel punto che sono intervenuti gli agenti del nucleo operativo della polizia locale che hanno seguito i movimenti di due borseggiatori intercettati sul Ponte degli Scalzi e già noti agli uomini del comando. Con loro un uomo e una donna incontrati in Lista di Spagna. Gli agenti sono riusciti a bloccare l'autore del tentato furto ai danni dei turisti svizzeri e arrestarlo.

In attesa di giudizio ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza del comando. Il complice è stato denunciato, mentre la coppia è riuscita a far perdere le proprie tracce mischiandosi tra la folla.Giovedì, agenti in borghese della locale hanno invece tratto in arresto uno spacciatore sorpreso a vendere una dose di stupefacente a un minorenne nei pressi della stazione di Mestre. Intorno alle 16 gli uomini del comando hanno notato il minore, residente in Veneto, spostarsi dalla stazione in via Dante dove è avvenuto il contatto con il pusher, che a suo carico ha quattro denunce per spaccio di sostanze stupefacenti, un arresto negli ultimi cinque anni, oltre precedenti per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.