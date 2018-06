Biennale d'Arte, bufera della Donazzan sul nuovo curatore: «Ma è una lei o un lui?»

di Paolo Navarro Dina

VENEZIA - È probabilmente la prima nomina del governo Conte. Ma è già nel mirino delle critiche. L’assessore regionale veneta, la forzistaha attaccato duramenteAlberto Bonisoli,. A scatenare la Donazzan è il “” Farronato che nel suo sito si presenta sempre “”, con unghie laccate e rossetto. «Lei, pardon lui, è stato chiamato a rappresentare l’Italia? Non mi interessa ciò che fa nel privato», dice la Donazzan, «ma chi occupa un ruolo così dovrebbe essere più autorevole». In difesa della scelta di Farronato scendono in campo l’ex rettore dello Iuav di Venezia, Amerigo Restucci («La sua scelta mi sembra un bel segnale») e la storica dell’arte Angela Vettese: «Un ottimo curatore, soprattutto un grande conoscitore dell’arte giovanile emergente. E».La decisione le ha fatto subito storcere il naso. Neanche ventiquattro ore di tempo e ha lanciato l'affondo. Una stilettata non da poco. Dopo l'attacco contro il rapper Young Signorino e la sua esibizione al festival Ama di Bassano del Grappa mettendo sulla graticola la giunta comunale locale costretta alla resa (esibizione cancellata dal sindaco), l'assessore regionale all'Istruzione, Elena Donazzan ha alzato il mirino anche contro la prima decisione ufficiale del neo-ministro per i Beni culturali, Alberto Bonisoli che l'altro giorno ha annunciato, battendo sul tempo tutti i bookmakers, il nome del futuro curatore del Padiglione Italia alla Biennale 2019. E apriti cielo.