Un corpo galleggia in mare: è una ​turista straniera. Giallo sull'identità

BIBIONE - L'hannoportata a riva non è servito il tentativo di rianimazione. A distanza di 24 ore un'altra vacanziera ha perso la vita al mare. Le indagini della Polizia locale di Bibione sono ancora in corso, perché. Si tratterebbe, tuttavia, di una donna di nazionalità tedesca.Verso le 13.45 gli addetti al salvataggio della Bibione spiaggia hanno visto il corpo che galleggiava in mare, sullo specchio antistante via Sagittario. Portata a riva è scattato il protocollo di emergenza con il tentativo di rianimazione. Purtroppo, nonostante ogni tentativo anche con il personale del Suem, non c'è stato modo di salvare la turista che potrebbe essere deceduta per un malore sotto il sole cocente. Gli agenti del Distretto di Polizia stanno ora cercando dei familiari.