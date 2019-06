Si alza dalla spiaggia per fare il bagno: 86enne muore sulla battigia

di Marco Corazza

BIBIONE - Un altro malore sul litorale: muore un turista a Bibione. Dopo un paio di ore dalla tragedia che si è consumata a Jesolo , la macchina dei soccorsi si è rimessa in moto per un altro malore a Bibione. É successo verso le 15.30 e immediatamente sono arrivati i bagnini sull'arenile antistante la zona Pasotto.Con loro anche il personale sanitario di spiaggia, due medici, e i colleghi del Suem del locale punto di primo intervento. In volo anche l'elicottero ma nonostante il tentativo di rianimazione per il bagnante non c'è stato niente da fare. L'uomo, un 86enne tedesco, era sulla battigia e stava per andare a fare il bagno. È deceduto per un malore.