di Marco Corazza

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - Deceduto nonostante i soccorsi. Non c'è stato niente da fare per un. È successo verso le 13.20È qui che sono arrivati di tutta fretta i soccorsi, con i bagnini di salvataggio e quindi il personale del Suem, giunto con l'ambulanza in prossimità della torretta 12, mentre dalla centrale operativa avevano già allertato l'elicottero. Purtroppo, nonostante gli sforzi, per il bagnante non c'è stato niente da fare.