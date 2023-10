Cade all' improvviso un pino marittimo su corso del Sole: paura a Bibione

BIBIONE - All'improvviso un grosso pino marittimo si abbatte sulla strada: paura Bibione. È successo ieri sera, giovedì 12 ottobre verso le 23, nel corso di entrata nella località turistica.

In prossimità dell'incrocio tra Corso del Sole e via Orsa Maggiore un grosso pino narittimo all'improvviso si è abbattuto sulla strada. Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno. L'albero ha ostruito completamente il corso del Sole finendo addirittura sulla parte opposta della strada. Se solo fosse accaduto in un altro momento della giornata o addirittura durante l'estate le conseguenze potevano essere decisamente diverse. L'allarme è arrivato al 115 che ha inviato sul posto una squadra dei vigili del fuoco. Per i soccorritori non è rimasto altro da fare che tagliare l'albero. Resta ora da capire che cosa sia accaduto. I pini marittimi lungo corso del Sole e non solo hanno un'età arrivata quasi al limite. L'amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento è più volte intervenuta per cercare di limitare i danni provocati proprio dai pini marittimi, con grossi rami che finiscono sulla strada o sul marciapiede o per le radici che sollevano il manto stradale o le stesse piste ciclopedonali, a volte anche con conseguenze per le persone. Ieri sera a Bibione non soffiava nemmeno il vento Molto probabilmente il pino marittimo è caduto perché spinto dal suo stesso peso. Ora sono in corso le verifiche sugli altri pini che costeggiano il corso del Sole. Secondo indiscrezioni molti altri alberi potrebbero fare la stessa fine.