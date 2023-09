VENEZIA - Benzina, controlli a tappeto nel veneziano ai distributori di carburante: 25 violazioni per omessa comunicazione del prezzo.

Nel periodo estivo, la Guardia di Finanza di Venezia sono stati eseguiti 50 controlli presso distributori stradali che hanno consentito di individuare situazioni di irregolarità nei confronti di 9 operatori e di contestare, complessivamente, 25 violazioni, per lo più riconducibili all’omessa comunicazione periodica del prezzo del carburante praticato al portale Osserva prezzi.

In alcuni casi, le violazioni hanno riguardato la mancata esposizione o la difformità dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati nei tabelloni posizionati nell’area del distributore stradale. In particolare, nel circondario di Jesolo, i militari della Tenenza locale hanno rilevato nel corso dei controlli come ben due distributori stradali non si erano registrati sul Portale Osserva prezzi del Ministero, omettendo, quindi, di effettuare, da mesi, le comunicazioni dei prezzi praticati, che andrebbero inviate ogni 8 giorni. In un caso, è stato trovato anche un dipendente di nazionalità marocchina, completamente “in nero”.