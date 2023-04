Bebe Vio mostra le protesi metalliche. «Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche»

Sembrano uscite fuori dall'universo di Star Wars, le due nuove protesi della campionessa paralimpica di scherma Beatrice "Bebe" Vio, 26 anni, costretta all'amputazione di buona parte degli arti superiori dall'età di 11 anni per colpa di una grave infezione da meningite.

Le ha "presentate" lei stessa su Twitter ai followers, cinguettando soddisfatta: «Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche», con tanto di foto in posa con le nuove protesi indossate: si tratta dellle "bebionic hands", progettate dall'azienda "Ottobock", come ha fatto presente la stessa schermitrice in una frase di ringraziamenti nello stesso post.

Le nuove protesi bioniche di Bebe Vio: cosa sono e come funzionano

Le nuove protesi bioniche di Bebe Vio sono due dispositivi metallici di avanzata tecnologia, adatta in particolare per utenti che praticano attività con intensità da leggera a moderata.

L'azienda produttrcie, la "Ottobock", da oltre cent'anni è leader mondiale nel settore delle soluzioni ortopediche artificiali. Il suo quartier generale è in Germania, a Duderstadt, ma ha sedi diffuse in tutta Italia.

Le mani bioniche del modello acquistato da Bebe Vio sono adatte a tutti gli utilizzatori che dispongono di un'attività muscolare intatta di uno o più muscoli del "moncone" (ciò che resta nel braccio a seguito di un'amputazione).

Le protesi della campionessa, inoltre, sono mioelettriche e rimuovibili: sono cioé dotate di elettroidi superficiali, posti nella parte interna che entra in contatto con la cute del moncone. Tali elettrodi sono in grado di rilevare gli impulsi neurofisiologici dei muscoli, permetterndo all'indossatore di compiere una gran quantità di movimenti.

I dispositivi si ricaricano a batteria, quindi non possono essere immerse in acqua (vanno tolte prima di farsi il bagno o la doccia). É possibile tuttavia usarli su schermi touch, che rileveranno i tocchi senza problemi. Le dita possono essere rimosse e cambiate dal tecnico ortopedico, secondo necessità.

Apprendere a usare le mani bioniche con disinvoltura, si apprende dal sito di Ottobock, «è come imparare a suonare uno strumento musicale»: in genere occorrono dai 3 ai 6 mesi di esercizio. Il tempo varia a seconda delle esigenze di ogni individuo.