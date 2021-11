VENEZIA - Operai a casa, cantiere vuoto. Ora i lavori per la messa in sicurezza della Basilica di San Marco si sono fermati davvero. Le imprese all'opera da fine agosto, Kostruttiva e Renzo Rossi, non hanno ancora ricevuto l'anticipo previsto dal contratto siglato con il Provveditorato alle Opere pubbliche e il Consorzio Venezia Nuova. Una prima pec-ultimatum delle aziende era partita all'inizio del mese. Una seconda la settimana scorsa....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati