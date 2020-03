Arteria ostruita ma nessun sintomo. Barista colpito da infarto all'Auchan davanti ai clienti: come sta

MESTRE - Le condizioni sono ancora critiche e la prognosi rimane riservata. Ma il quadro clinico per lo meno è stabile dopo che i medici dell'Angelo, grazie al posizionamento di più stent coronarici, hanno ristabilito l'afflusso sanguigno al cuore. Ancora sotto choc i familiari di Carmelo Lavuri, chiamato Nello, il barista mestrino di 51 anni che sabato mattina è stata colpito da un infarto mentre, come al solito, stava servendo i clienti dietro il banco de Il Centro, famoso per i tramezzini, di cui è socio lavoratore, all'interno del polo commerciale Auchan. Un attacco improvviso che lo ha fatto crollare a terra: decisiva, da quanto emersa, la tempestività dei soccorsi. Ora è ricoverato in terapia intensiva.

«Mio fratello è gravissimo, siamo ancora sconvolti da quanto successo. Non riusciamo a renderci conto di cosa possa essere successo perché lui non ha mai avuto problemi cardiaci, è sempre stato bene» afferma Ugo Lavuri che insieme alla cognata è in ospedale a seguire ora dopo ora il decorso della situazione.

«Ci hanno detto che aveva un'arteria ostruita e che il cuore non riceveva più il sangue. Per fortuna l'hanno salvato e ora si tratta solo di aspettare e sperare. Siamo tutti in ansia, ma quello che ci conforta in questo momento è la vicinanza e l'affetto dei tantissimi amici che ci telefonano o si mettono in contatto via social per dire a Nello di non mollare, di continuare a lottare, perché lo stanno aspettando al bar, con il suo sorriso inconfondibile e con la sua innata gentilezza. Mio fratello - conclude Ugo - è una persona meravigliosa, buona, altruista, legatissimo alla famiglia, a sua moglie e sua figlia Alessia, in concorso per le Marie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA