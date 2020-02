Paura all'Auchan di Mestre: uomo si sente male all'improvviso, ricoverato in gravi condizioni

MESTRE - Nella mattina di oggi, sabato 29 febbraio, si sono vissuti momenti di paura e apprensione all'Auchan di Mestre. Un uomo si è sentito male improvvisamente e sarebbe, secondo le prime testimonianze, stramazzato a terra. L'uomo è stato subito soccorso in attesa dell'arrivo dei sanitari che lo hanno poi trasportato in ospedale dove si trova in condizioni molto gravi. Ultimo aggiornamento: 13:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA