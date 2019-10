Badante sparisce con i soldi e i gioielli dell'anziana che assisteva

di Lorenzo Mayer

LIDO -saccheggia la casa dell'anziana che assiste, porta via i soldi e oggetti di valore, abbandonando l'anziana che avrebbe dovuto assistere e che è inferma. L'incredibile episodio nel pomeriggio di lunedì, in una casa del Lido depredata dalla badante che avrebbe dovuto averne cura.A raccontare la vicenda è stata Daniela P., la figlia dell'anziana derubata che ha pubblicato un post sui social scatenando commenti e indignazione.Il furto è stato denunciato, pare che la badante fosse ancora in prova e poco conosciuta dalla donna (che ora lancia un appello per trovare un'altra donna che assista la madre): le forze dell'ordine cercheranno di rintracciare la fuggitiva. Pare che fosse originaria dell'est Europa e che, per mettere a segno il blitz abbia atteso che la figlia dell'anziana, che ogni giorno si reca a trovare la mamma, uscisse nel pomeriggio per circa trenta minuti. Giusto il tempo di recarsi in farmacia per comprare medicinali. Al rientro, ha aperto con le sue chiavi la porta, trovando l'amara sorpresa. La scena è stata sconcertante: stanze sottosopra e l'anziana madre da sola a letto. Ha cercato immediatamente di telefonare alla badante che però è irrintracciabile. Tutto inutile, cellulare staccato, nessuna risposta.