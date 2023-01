Padova-Venezia, le tariffe 2023 dell'autostrada. La comunicazione del ministero dei Trasporti

VENEZIA - PADOVA - Anno nuovo, tariffe vecchie. Non cambiano, con l'arrivo del 2023, i costi dei pedaggi sulla rete autostradale gestita da Cav, né per i veicoli leggeri, né per quelli pesanti. Una buona notizia per gli automobilisti, dunque, specialmente quelli che si spostano in questo modo per lavoro. E, così, ad esempio: per andare da Mestre a Padova Est si continuerà a pagare 3 euro per i primi e 7,30 euro per i secondi. Lo stesso da Mira o Mirano-Dolo. Lo comunica ufficialmente Concessioni Autostradali Venete che in una nota spiega come anche nel nuovo anno sulla A4 Padova-Venezia, sul Passante di Mestre e sulla A57 Tangenziale di Mestre i pedaggi saranno gli stessi del 2022 e del 2021.

Un biennio senza aumenti, insomma. La conferma è arrivata il 31 dicembre, con la consueta comunicazione da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con quello dell'Economia e Finanze, di eventuali adeguamenti tariffari riconosciuti alle concessionarie sulle reti in gestione. Nonostante i rincari dell'inflazione, pertanto, gli aumenti sulla rete autostradale locale sono scongiurati. Ma oltre a questa, c'è un'altra importante conferma: su richiesta di Cav, il governo ha concesso la proroga per altri 12 mesi - tutto il 2023 - delle agevolazioni tariffarie che riguardano il traffico pendolare tra i caselli di Mirano-Dolo e Padova Est: sarà dunque valido anche per il nuovo anno l'abbonamento che riguarda i residenti dei comuni di Mirano, Dolo, Mira, Spinea e Pianiga che effettuano almeno 20 transiti mensili tra le stazioni di Mirano-Dolo in A57 e Padova Est in A4.

La concessionaria coglie l'occasione per ricordare l'importo delle tariffe. Chi arriva a Mestre, da Mira o Mirano-Dolo, continuerà a usufruire della gratuità, sia che si tratti di veicolo leggero (classificato in classe 2) che di mezzo pesante (classe 5): una misura volta ad agevolare l'uso dell'autostrada, togliendo traffico dai centri urbani. Da Spinea a Mestre si continuerà a pagare 2,90 e 7,10. Da Martellago-Scorzé 4 e 9,80. Da Preganziol 5,30 e 12,90. Detto che da Mestre, Mira e Mirano-Dolo a Padova Est si spenderà ancora rispettivamente 3 euro e 7,30, su quest'ultima destinazione invariate sono pure le tariffe da Spinea, 1,60 e 4 euro, Martellago Scorzè, 2,80 e 6,70, e Preganziol, 4,10 e 9,80. Sul sito di Cav è possibile consultare tutte le voci, i dettagli delle agevolazioni tariffarie e calcolare il pedaggio tra i caselli intermedi delle singole tratte in gestione. Come si diceva, fino al 31 dicembre 2023 non cambierà nulla neppure per quanto riguarda il collegamento autostradale da Mirano a Padova Est: un provvedimento voluto in particolar modo per andare incontro al traffico pendolare, quello per così dire abitudinario e che più può impattare sulla circolazione stradale ordinaria: restano validi gli abbonamenti per chi risieda tra Miranese (Mirano e Spinea) e Riviera del Brenta (Dolo, Mira e Pianiga) in transito per almeno 20 volte tra le stazioni di Mirano-Dolo in A57 e Padova Est in A4.