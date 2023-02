Il ministro che sta cercando di attuare l'autonomia differenziata ha chiesto e ottenuto di impugnare davanti alla Corte costituzionale una legge della Regione Veneto che cercava di anticipare l'autonomia tributaria.

Un paradosso? La notizia è che ieri sera il Consiglio dei ministri, su proposta di Roberto Calderoli, competente non solo per l'Autonomia ma anche per gli Affari regionali, ha impugnato la legge veneta numero 30 del 2022, cioè la legge di Stabilità. Ed è l'unica legge di Stabilità, tra tutte quelle esaminate ieri, che Palazzo Chigi ha contestato, decidendo di andare davanti alla Consulta.

Perché Calderoli impugna la legge del Veneto?

Di fatto è la prima impugnazione di una legge regionale del Veneto da quando c'è il Governo di Giorgia Meloni, con ministro il leghista Calderoli. Ma l'aspetto interessante è l'argomento che è stato impugnato. Non la rideterminazione dell'Irap per salvare le case di riposo pubbliche. Non la riduzione del bollo auto. E neanche l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica per le auto blu della Regione.

Il motivo del contendere sarebbe l'articolo 10 della legge di Stabilità, quello intitolato: "Disposizioni tributarie"