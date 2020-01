Perde aderenza in curva: l'auto si schianta contro un bus di linea

FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VENEZIA) - L'auto perde aderenza in curva, forse per il fondo stradale bagnato e si schianta contro un bus di linea. È accaduto questa mattina, 4 gennaio 2020, verso le 8.30, ad Alvisopoli di Fossalta di Portogruaro, lungo la strada metropolitana 73, all'incrocio tra le vie Mocenigo e Bertoni.



Secondo una prima ricostruzione della polizia locale del distretto Veneto est, un giovane di San Michele al Tagliamento dopo aver affrontato una curva è sbandato con la sua Skoda, finendo nell'opposta corsia di marcia dove c'era un autobus di linea Atvo fermo per fare salire un utente.



Inutile per il sanmichelino di evitare l'impatto, l'auto si è schiantata frontalmente con il bus. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con i vigili del fuoco, la Polizia locale e il personale Atvo. Ferito solo il conducente della Skoda, che era stato già soccorso dal conducente del bus, che è stato poi trasferito in ospedale a Portogruaro. Inevitabili i disagi per la viabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA