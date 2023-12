Tangenziale di Mestre. Auto urta un camion e finisce contro il guard rail: prende fuoco, autista ferito

MESTRE - Pochi minuti prima delle 3 di questa notte, 9 dicembre, si è verificato un incidente al km 15+600 della Tangenziale di Mestre, tra gli svincoli Castellana e Terraglio, in direzione Trieste. Coinvolta una vettura, che, dopo aver urtato un autoarticolato, è finita contro le barriere di sicurezza, incendiandosi. Il conducente dell’auto, uscito dall’abitacolo, è stato preso in cura dal personale del Suem intervenuto sul luogo dell’incidente, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale di Venezia.

Gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal centro operativo di Mestre, si sono portati sul posto per le operazioni di assistenza e presegnalazione, bloccando il traffico per circa mezz’ora per garantire la necessaria sicurezza durante le operazioni di soccorso e spegnimento. Tuttavia, vista l’ora tarda e il poco traffico, i disagi sono stati limitati: prima dell’alba l’intervento di messa in sicurezza e ripristino si è concluso e la carreggiata è stata liberata.