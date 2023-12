Borso del Grappa. Ucraini ubrachi in auto sfondano un muretto e finiscono ruote all'aria in un prato

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Ubriachi finiscono "ruote all'aria" in un campo. L'incidente poco prima delle 18 di oggi, 8 dicembre, in via Molinetto a Borso del Grappa. A bordo dell'auto quattro ucraini ubriachi (tre uomini e una donna) residenti nella zona del Vicentino sono fuoriusciti autonomamente di strada. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha sfondato un muretto ed è finito dentro un prato sottosopra. Intervenuti i carabinieri di Pieve del Grappa e del Suem Pedemontana emergenza con automedica e due ambulanze.

I feriti sono stati trasportati con ferite lievi al Pronto soccorso.