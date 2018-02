Atvo accelera il trasferimento: la nuova "casa" sarà nell'ex silos

di Marco Corazza

SAN DONA' DI PIAVE -accelera i tempi per il trasferimento della sede di. Ladell'azienda dei trasporti del Veneto orientale troverà spazio nell’di San Donà di Piave. Oggi c'è stato anche il sopralluogo nella struttura nata come centro direzionale e mai partita. Confermando la volontà di acquisire quella sede con un partner individuato nella Confartigianato, oggi il presidentee il direttore, accompagnati dal presidente dell’associazione degli artigiani Nazzareno Ortoncelli (a sua volta accompagnato da altri componenti del direttivo dell’associazione che rappresenta), hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di conservazione dell’edificio; presente anche il sindaco. “Quella potrebbe essere un’ottima soluzione per noi – ha confermato Turchetto – oltretutto in un momento in cui la base d’asta di acquisto è scesa ad un prezzo più interessante”. Per il trasferimento degli uffici, ad Atvo sono necessari circa 2.000 metri quadrati, esigenze che diventano compatibili con quelle di. Da ricordare che si tratta di un edificio a cinque piani, con circa 700 metri quadrati a piano. Oggi, dunque, il sopralluogo, necessario perché l’ex Silos è chiuso ormai da oltre dieci anni (l’inaugurazione risale al 2006) ed era necessario capire quanto dovrà essere investito per rimetterlo in funzione.