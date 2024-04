Oderzo. Liceo Scarpa senza sede: studenti in piazza sabato mattina. L’assemblea d’istituto sarà pubblica: «Troppi disagi»

ODERZO (TREVISO) – Gli studenti dell'istituto Scarpa che ha sede a Motta di Livenza, hanno organizzato un'assemblea di istituto che si terrà sabato 6 aprile dalle 9 alle 12 in piazza Grande a Oderzo. Durante l'assemblea, che si svolge in forma pubblica nel cuore della città, si parlerà dei problemi e dei disagi che gli studenti dello Scarpa stanno vivendo a causa della chiusura della sede di Oderzo.

Quest'ultima si trovava in un blocco dell'edificio Amalteo, dove c'erano anche le scuole medie. Edificio chiuso in gran fretta a fine gennaio 2023, a causa dell'inagibilità sul piano sismico. Mentre gli alunni della scuola media hanno trovato posto parte nelle aule del patronato Turroni e parte nei prefabbricati situati nel piazzale antistante, e comunque sono tutti rimasti ad Oderzo, le cose per gli studenti liceali si sono fatte più complicate.

La situazione

Una parte di loro è ospitata nelle aule del patronato parrocchiale di San Vincenzo. Un'altra parte al patronato don Bosco di Motta di Livenza. In totale sono oltre 400 gli studenti coinvolti. Molte famiglie si sono ritrovate con i figli da mandare a scuola a Motta, con costi aggiuntivi in più. Inoltre non sempre pullman e treni sono puntuali, accade che i ragazzi entrino in classe in ritardo alla prima ora. «Non vogliamo che il tema della costruzione di una nuova sede per il liceo Scarpa cada nel dimenticatoio» dicono gli studenti e sarà questo il tema portante dell'assemblea.

Nel frattempo nel 2023 il comune di Oderzo è riuscito a portare a casa il contributo Pnrr di quasi 5 milioni di euro, utilizzato per l'adeguamento antisismico della scuola media Amalteo.

Il cantiere però interessa solo le porzioni che andranno ad ospitare le classi delle medie, nulla è stato fatto per il liceo essendo quest'ultimo di competenza della Provincia. Alla quale il Comune di Oderzo ha ceduto gratis un lotto di terreno attiguo alla palestra dell'istituto Sansovino, dove poter costruire la nuova sede dello Scarpa.

Il progetto

Come più volte ribadito dal presidente della Provincia Stefano Marcon, il progetto è entrato in graduatoria ma non è stato finanziato. Né si sa quando potrà esserlo. C'è anche la seconda opzione, cioè che si apra un bando per ristrutturazione scolastica, e in questo caso potrebbe essere preso per mano il blocco Amalteo che fino a gennaio 2023 ospitava il liceo. Alcune settimane fa il Movimento 5 Stelle di Oderzo ha promosso una raccolta firme trasversale, senza simboli di partito, per tenere alta l'attenzione sui problemi del liceo, una ricchezza per l'intera comunità dell'opitergino-mottense, un'istituzione scolastica essenziale per la crescita socio-culturale del territorio.