Le festività di fine anno, forzatamente molto diverse rispetto al solito: il rito di pranzi e cene risentirà della situazione. Meno persone a tavola e (forse) più voglia di sfruttare le proposte gourmet consegnate da tanti ristoranti, anche stellati.



Natale, piatti a domicilio



Prendi il sushi: lo ordini, ti arriva a casa, non devi fare niente, neppure riscaldarlo, perché va mangiato freddo e il massimo dello sforzo richiesto è provare a mangiarlo con le bacchettine di legno, tanto per tuffarsi fino in fondo nell'atmosfera oriental anche nel salotto di casa e, volendo, arricchirlo con qualche goccia di salsa di soia. Divertente, sfizioso, facile da mangiare e piacevole da condividere. Ebbene, immaginate una specie di sushi all'italiana, magari stellato, quindi di alto livello. Ed è esattamente quello che hanno pensato i fratelli Alajmo con il loro Nudi & Crudi.



Ma Nudi & Crudi parte proprio da questa idea: bocconi golosi, facili, insoliti, divertenti. Sono sei, le opzioni: la mitica Tartare di Erminio battuta al coltello, quella di Rita, vegetale, con rape rosse, la Battuta al tartufo, le Polpette di vitello de Le Calandre, i Paccheri col ragù di pesce e la salsa al pistacchio, Polpette di carne cruda di vitello con salsa di ventresca e capperi. Tutto, volendo, da mangiare direttamente nella vaschetta e sempre volendo perfino con le bacchette. Si ordina entro le 11, si ritira nel pomeriggio.



Ristoranti stellati da asporto

Questa firmata Alajmo (si prenota da ingredienti a Rubano, si può ritirare anche da Amo a Venezia: 049/635366) è solo una delle tante opzioni in fatto di cibo da ricevere a casa o ritirare di persona. Perché, con le restrizioni in atto, l'idea di viziarsi almeno nei giorni delle feste, che quest'anno saranno un po' sottotono rispetto al solito, si sta diffondendo. E lo hanno capito tutti, ormai, che questa novità, figlia del lockdown primaverile, continuerà a funzionare anche nei prossimi mesi e forse, chissà, la pandemia potrebbe modificare per molto tempo le nostre abitudini, spostando la percentuale fra cibo pronto e cibo fatto a casa, in favore del primo. Meglio se arriva da qualche cucina prestigiosa.



Fatto sta che le proposte, anche di ristoranti stellati, sono numerose, arrivando a proporre l'intero pranzo (o cena) di Natale da gustare a casa. Che poi si può anche scegliere di fare mezzo e mezzo. Ad esempio: i bocconi firmati dal tre stelle Massimiliano Alajmo e dalla sua squadra di cui sopra, sono perfetti anche per un super aperitivo insolito, prima di lasciar spazio alla tradizione, fra tortellini in brodo di cappone, musetto e purè. Esattamente come il box di cicchetti proposto dal Cjasal di San Giorgio al Tagliamento (Ve): pizze fritte al prosciutto e burrata, chips di mais speziate, pane e ragù, burratine di yogurt, mandorle alle erbe, acciughe del Cantabrico burro salato e crotini di pane, mini big Cjasal, air bag al pesto e pomodoro (www.alcjasal.com). E, a proposito di box, niente male anche quello preparata dal Bacaro, il Gusto di Fossò (Ve): cappesante, canestrelli, baccalà, seppioline, piovra scottata, piccola paella a 35 euro (bottiglia d prosecco inclusa).



Consegne a domicilio

E se invece quello che cercate è il menu per la vigilia o il 25, dall'antipasto al dolce, non c'è problema. E anche qui scende in campo una numerosa squadra stellata. A partire da Lazzaro1915, di Pontelongo (Pd), che chiuderà il ristorante nei giorni di festa ma garantirà il menu per asporto o in consegna. Ma solo i residenti nel comune potranno godere dei due menu proposti: Cappone latte e miele (65 euro), di carne, e Venexia (75 euro) tutto pesce. Arrivano direttamente a casa vostra, anche i piatti di Antonia Klugmann, ex giudice di Master Chef, che prepara nel suo ristorante L'Argine a Vencò, sul Collio goriziano, ai confini con la Slovenia, una cucina famigliare in linea con la sua filosofia di sempre. (info: 350/5212804).



Ad Arzignano (Vi), un altro stellato, Damini&Affini, propone fra i piatti del pranzo di Natale la Lasagnetta di Natale di pasta fritta, ragù di manzo e cavolo nero, ma per l'aperitivo prima di sedersi a tavola è perfetto il panettone gastronomico, strati e strati di gustosi abbinamenti da ordinare entro il 20 dicembre. Per la vigilia a tutto pesce, secondo tradizione, altri due opzioni che non deluderanno, nel Veneziano: al bar Campalto a Campagna Lupia, Andrea Pompagnin offre un menù completo, dalla Granseola al vapore con castraure alla Lasagnetta gratinata con polpa di granchio, porcini, pesto di cerfoglio, al Trancetto di ombrina con zuppetta di lenticchie e ortaggi, a 55 euro dessert compreso; Al Torcio (Jesolo), la famiglia Rossi propone l'antipasto di pesce classico, il Filetto di branzino con aglio nero e patate al fumo, il Panettone fatto in casa. Ma anche piatti su richiesta. Ovviamente da prenotare per tempo.

