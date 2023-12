VIGONOVO - Attestato di “Orgoglio vigonovese” per Giacomo e Alessandro, i due sedicenni che di fronte a un episodio di violenza non si sono girati dall’altra parte ma sono intervenuti per difendere una donna aggredita dal marito. Mercoledì sera il sindaco di Vigonovo ha consegnato loro un attestato all’apertura d ella seduta del Consiglio comunale per « aver compiuto un importante gesto di sensibilità umana, a tutela dei più deboli, quale esempio di responsabilità civica » . Giacomo e Alessandro sono i due ragazzi residenti nella frazione Tombelle di Saonara, che la sera del 25 novembre, sempre a Tombelle, ma nella porzione veneziana di Vigonovo, hanno prima contenuto l’ira di un 71enne di Legnaro che fuori di sé stava picchiando la moglie e poi l’hanno fatto arrestare. La violenza era iniziata all’interno dalla sala-bar del patronato parrocchiale della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso ed era proseguita in parcheggio . Secondo quanto successivamente emerso, tale maltrattamento rappresentava una “ordinaria condotta”, talmente ordinaria che nessuno degli adulti presenti in patronato era intervenuto.

L’INTERVENTO