Alessandro Borghese svela il dj "d'eccezione" per il suo Capodanno a Venezia: Pierpaolo Pretelli dal Gf Vip alla consolle

VENEZIA - Alessandro Borghese svela il dj "d'eccezione" per il suo Capodanno a Venezia: Pierpaolo Pretelli dal Gf Vip alla Laguna. L'ex gieffino sbarca nella città lagunare. Pierpaolo Pretelli, al momento impegnato nella conduzione del Gf Vip Party, sarà il dj dello speciale veglione di San Silvestro firmato Alessandro Borghese.

La location, ormai nota, è da sogno: AB - Il lusso della semplicità, il ristorante veneziano dello chef romano nello storico palazzo del Cinquecento Vendramin Calergi, sede anche del Casinò. Tra gli altri ospiti annunciati ci sono Enrico Ruggeri e gli Street Clerks che si occuperanno dell'accompagnamento musicale.

In un'intervista al Gazzettino , Borghese ha svelato tutti i dettagli del suo primo Capodanno a Venezia: «Una serata in stile Grande Gatsby, tra burle, musica e burlesque. Sarà un San Silvestro scintillante. Porteremo la brigata di Milano a lavorare con quella di Venezia. Stiamo studiando un menù divertente che strizzi l’occhio alla cucina della laguna. Ci saranno dei miei amici (famosi) che verranno per intrattenere il pubblico, una band dal vivo e dj set. Vogliamo una serata all’insegna del folle divertimento».

Il conduttore di Quattro Ristoranti ha concluso parlando del menù: «Si andrà da una busara di canocchie, alla mia cacio e pepe che sarà servita all’una di notte. Immancabile, la “chicchettata”, ovvero i miei ciccheti chic che strizzano l’occhio sia a Milano che a Venezia. Il tutto condito da un buon vino e dalle bollicine italiane. Non può mancare un classico della mezzanotte, musette e lenticchie».