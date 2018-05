Pugni in testa e ferita di coltello alla schiena: aggrediti dalla gang

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Aggrediti in piazza da un gruppo di ragazzi, È accaduto ieri sera, sabato 5 maggio, in piazza XXVII Ottobre a Mestre, vittima una ragazza cinese che ha chiamato la polizia e alcuni suoi amici. Erano le 22.La giovane ha riferito agli operatori che, mentre passeggiavano in Piazza “Barche” sono stati avvicinati da 3, 4 ragazzi che, a suo dire, senza alcuna motivazione li hanno aggrediti. In particolare, uno di loro è stato aggredito con, l’altro invece riportava un, probabilmente durante la colluttazione con il gruppo il giovane è stato ferito da una lama di unI tre giovani cinesi, tutti residenti nella regione, dopo la brutta esperienza vissuta, sono stati accompagnati al pronto soccorso per le cure del caso. Gli investigatori, invece, da ieri sera stanno visionando i video dellepresenti nella Piazza e sono alla ricerca del gruppetto di aggressori.