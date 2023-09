Lido di Venezia. B&B abusivi e lavoro nero: staccate dalla Finanza multe per 49 mila euro durante la Mostra del Cinema

VENEZIA - Sono state 10 le strutture abusive extra alberghiere con conseguenti sanzioni per 49 mila euro: questo è l'esito dei controlli della guardia di finanza al Lido di Venezia durante la Mostra del Cinema.

In particolare, i militari in sinergia con la polizia municipale di Venezia, hanno svolto una capillare attività di «monitoraggio» volta ad individuare eventuali strutture ricettive abusive, irregolari o, comunque, non in regola dal punto di vista fiscale, effettuando oltre 30 controlli individuando 10 strutture completamente abusive in quanto hanno omesso qualsiasi comunicazione al Comune e alla Regione. Inoltre sono stati accertati redditi non dichiarati per un ammontare complessivo quasi 230.000 euro derivanti dall'espletamento dell'attività turistica. In altri due casi, infine, sono stati acquisiti elementi tali da far ritenere che attività dichiarate come «occasionali» venivano, nei fatti, svolte con carattere di imprenditorialità, in assenza di partita Iva, attribuita poi d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate. Sono stati, tra l'altro, sequestrati, più di 7000 articoli privi di etichette o informazioni complete o in lingua italiana (articoli di bigiotteria in vetro, souvenir di vario tipo e teli mare) e sanzionati sei esercenti per la mancata memorizzazione elettronica dei corrispettivi. In tema di sommerso da lavoro, sono stati individuati 7 lavoratori totalmente in nero: in un caso il controllo è stato eseguito nei confronti di un'attività di organizzazione eventi gestita da un soggetto di nazionalità francese, con l'irrogazione di sanzioni per oltre 2500 euro connesse alle violazioni amministrative riscontrate.