Kanye West e la moglie indagati a Venezia, ecco cosa rischiano per quelle foto sul motoscafo durante la Mostra del Cinema

Kanye West e la moglie Bianca Censori hanno fatto sesso orale in motoscafo a Venezia? I vigili stanno indagando ancora sul caso del rapper paparazzato sulla barca in atteggiamenti intimi con la moglie e ilGiornale.it rivela che la coppia è formalmente indagata e quindi rischia una multa da 3.300 euro.

Kanye West e la moglie indagati a Venezia

Le foto pubblicate su Dagospia hanno mostrato West con i pantaloni abbassati, le natiche scoperte e la moglie davanti a lui.

Ma di atti sessuali espliciti non se ne vedono. È la persona che era al timone che può dire se c'è stato qualcosa che i vigili potrebbero porotocollare come "Atti osceni in luogo pubblico" e quindi far scattare la multa.

Insomma c'è un'inchiesta interna della polizia municipale di Venezia. Si stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per capire se sia stato commesso un atto contro la pubblica decenza. Così hanno inquadrato il caso i vigili di Venezia. Il testimone chiave è il motoscafista. È solo lui che può dire cosa sia successo e potrebbe essere chiamato presto nella sede del comando diretto da Marco Agostini per riferire esattamente quello che ha visto.

Kanye West nudo sul motoscafo con la moglie a Venezia: cosa hanno scoperto finora le indagini della polizia

Intanto i due sono ancora in Italia. Altro giro di paparazzi, stavolta a Milano, in via Montenapoleone, visto che sono banditi a vita dal consorzio Venezia Turismo Motoscafi, che attraverso i suoi rappresentati ha fatto sapere che né West né sua moglie saranno i benvenuti a bordo di una delle imbarcazioni veneziane.

L'estate degli scandali. Venezia e poi Milano

C'è da dire che Kanye e Bianca hanno deciso di far parlare di loro. Anche a Milano l'outfit della coppia è stato notato. A Milano si sono dedicati a una lunga sessione di shopping in centro: lui era completamente coperto (felpa con il cappuccio e maglietta arrotolata intorno al viso), lei invece ha sfoggiato un nude look, cioè ha indossato una tutina attillatissima, una specie di guaina color carne che la faceva sembrare nuda. Scarpe color carne con tacco altissimo e un cuscino color viola a coprire il seno.

Gli scatti sono stati pubblicati da Nss magazine.