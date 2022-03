Schianto tra Tir nel tratto maledetto: chiusa la A4. Morti due cavalli Traffico e uscite

PORTOGRUARO - Schianto tra Tir nel tratto maledetto della A4 che attraversa il Veneto orientale. L'autostrada è chiusa dalle 11 di questa mattina, martedì 8 marzo, tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro. Nello schianto sono rimasti coinvolti due Tir e un furgone che trasportava cavalli che si sono tamponati lungo la carreggiata in direzione di Venezia. Nell'impatto due cavalli sono morti, mentre altri due sono scappati sull'A4.

Autovie venete ha chiuso l'autostrada e l'entrata a Latisana per chi viaggia in direzione di Torino. Istituita l'uscita obbligatoria a Latisana con lunghe code tra San Giorgio e Portogruaro. Presa d'assalto anche la strada Ferrata Udine -Portogruaro e la Statale 14. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori che stanno lavorando.