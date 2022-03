L'auto si surriscalda e prende fuoco. Le fiamme distruggono anche garage e tetto della casa

VALVASONE ARZENE - Mette in moto la macchina, una Chevrolet alimentata a gpl, poi una donna di 51 anni rientra in casa attendendo che il motore si riscaldi. Nemmeno il tempo di prepararsi un caffè che la sua auto ha iniziato a prendere fuoco. La Chevrolet, nel giro di pochi minuti, è andata completamente bruciata e le fiamme hanno avvolto prima il garage, dove la vettura era posteggiata, e successivamente la copertura dell'abitazione vicina. I danni sono ingenti.

L'episodio si è verificato questa mattina, alle 7.30, in via Glera nel comune di Valvasone Arzene.

Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco, sul posto con quattro squadre provenienti da San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, che hanno provveduto a spegnere il rogo. Le operazioni sono ancora in corso.

In via Glera anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Casarsa della Delizia, che quando è scoppiato l'incendio erano nelle vicinanze.

