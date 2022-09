VALVASONE ARZENE - Record di matrimoni a Valvasone Arzene. Tra sabato e domenica scorsi, è stato boom di celebrazioni con ben cinque unioni. Ogni anno, sono numerose le coppie, del paese ma anche provenienti da altre realtà, che scelgono di convolare a nozze a Valvasone Arzene, in particolare nel centro storico del borgo medioevale, che non a caso vede sviluppare da anni il progetto Borgo delle Spose.

LUOGHI ATTRATTIVI

La proposta dell'amministrazione comunale congiuntamente ad alcune attività commerciali locali è appunto quella di contrarre il matrimonio civile con una cerimonia celebrata nelle sale del castello, con punta di diamante il romanticissimo teatrino settecentesco o nelle prestigiose sala Roma e sala degli affreschi in municipio o altri siti pubblici, come il parco Pinni. Dopo il matrimonio, il paese offre ottimi scenari per la festa con parenti e amici. Accanto al rito civile, ci sono poi i matrimoni religiosi nelle chiese locali, ampie e con tradizioni secolari di fede.

AFFARE PER IL TURISMO

«Una parte non trascurabile di queste celebrazioni sono richieste da persone non residenti a Valvasone Arzene, ammaliate dal fascino degli scorci storici e della bellezza del contesto - commenta il sindaco Markus Maurmair - approfittano della possibilità di sposarsi in uno dei borghi più belli e meglio conservati del Friuli Venezia Giulia, facendo combaciare matrimonio e momento conviviale. Gli ospiti non di rado si intrattengono nel nostro paese anche per qualche giorno, in compagnia di altre persone, dando anche un impulso al turismo locale visto che bed & breakfast e affittacamere affittano alloggi di qualità e molto romantici».