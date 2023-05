VALVASONE ARZENE - È all'asta il fabbricato che ha ospitato gli ultimi anni di attività del Riverside, night club situato in via Dei Vencs 13 a Valvasone Arzene e chiuso tra il 2016 e il 2017. I locali sono ancora relativamente nuovi, contando che la sede storica, molto frequentata nei decenni passati, si trovava in via Ponte della Delizia, dove poi è sorto un ristorante-pizzeria.



LA STORIA

Inaugurato oltre un ventennio fa, il Riverside, nella sua nuova veste, aveva vissuto il suo periodo d'oro nei primi anni Duemila. Ora la struttura è all'asta ad un prezzo base di 534 mila 400 euro. L'appuntamento nella sala aste di viale Marconi, a Pordenone, per la vendita senza incanto è fissato per mercoledì 12 luglio alle 15.30. L'edificio è piuttosto ampio. Al piano terra ci sono, come si legge nell'annuncio dei beni commerciali in vendita, «ingresso, retro-bar, dj, bar, sala, ripostiglio, guardaroba, antibagno ed un bagno» e vari wc di cui uno con doccia. Il piano seminterrato è composto dallo stesso night, oltre che da un ufficio, dal retrobar, da alcuni magazzini, dallo spogliatoio del personale e dai servizi. Presenti, ai piani superiori, tre appartamenti, di cui uno con due camere e un ripostiglio; tutti sono muniti di soggiorno-cucina. Nell'annuncio dell'asta giudiziaria del Tribunale di Pordenone viene precisato che «il C.t.u. rileva delle difformità catastali ed edilizie sanabili». L'offerta minima prevista per l'acquisto del lotto unico è di 400 mila 800 euro e si potrà partecipare all'asta anche in via telematica attraverso la piattaforma apposita.



LE GESTIONI

Il Riverside, nelle sue due sedi, peraltro non distanti l'una dall'altra, aveva visto l'avvicendarsi di diversi gestori, negli anni. Tante le persone di tutto il circondario che ci hanno trascorso almeno qualche serata, dalle varie località a cavallo del Tagliamento. C'era chi ci andava per un divertimento più spinto e chi solo "per bere l'ultima", come si dice, magari dopo una serata passata al Tio di San Vito. Il Riverside era aperto fino all'alba. Molti sono entrati solo una volta, "per curiosità", giurano. La curiosità per un tipo di locale non più così semplice da trovare. Chi era indeciso tra la lap dance del vecchio Mille Lire di Zoppola e quella del Riverside è rimasto quasi senza pane per i suoi denti. A tenere botta è lo Scacco Matto Dance and Night Club a San Giorgio della Richinvelda. Il locale di Cusano, ex Mille Lire, ha lasciato il posto all'Hollywood Disco Bar. Ancora tutto da scoprire, invece, è il futuro del fabbricato di via Dei Vencs. Tra ex night, privè, bar e appartamenti, gli spazi non mancano. Tutto starà all'inventiva dell'acquirente.