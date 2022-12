Schianto tra mezzi pesanti in A4, in direzione Venezia: un ferito grave

LATISANA/PORTOGRUARO - Incidente stradale lungo l'autostrada A4, intorno alle 7 di martedì 20 dicembre, nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, all'altezza della progressiva chilometrica 463.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, si sono scontrati due mezzi pesanti. Una persona è rimasta gravemente ferita ed elitrasportata in ospedale. Sul posto un'ambulanza da Latisana e l'elisoccorso, allertati anche i vigili del fuoco. Attivato anche il personale di Autovie Venete.