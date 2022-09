Nordest diviso in due: nel weekend chiude l'autostrada A4 per un maxi intervento. Procedono i lavori per la costruzione sulla terza corsia dell'A4 - il corridoio 5 che attraversa l'Europa -, nel tratto tra Alvisopoli e Portogruaro. È entrata nel vivo la seconda fase (delle tre previste) sulla direttrice TriesteVenezia. Dopo il varo sulla carreggiata ovest del ponte sul fiume Lemene a Portogruaro, ora si passerà a collegare il nuovo tratto con il vecchio (ovvero all'altezza del nuovo cavalcavia lungo la strada metropolitana 251) in modo tale da consentire poi ai mezzi in transito di percorrere il nuovo tratto autostradale senza particolari problemi. Sarà comunque un'operazione complessa che prevederà il sollevamento della pavimentazione di oltre 50 centimetri. L'intervento prevede la sistemazione e rimozione dell'asfalto vecchio e lo spostamento e ricollocazione di quello nuovo, oltre al posizionamento degli spartitraffico per oltre un chilometro. Saranno stesi oltre 400 metri cubi di asfalto e cemento.



IL BLOCCO



L'intervento richiede una chiusura di ben 16 ore circa del tratto autostradale. Pertanto dalle 18 di oggi, sabato 17 settembre, alle 10 di domani verrà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in entrambe le direzioni. Per Autovie Venete, in attesa di passare il testimone alla nuova società Alto Adriatico, si opererà nel periodo di minor flusso di autoveicoli con l'obiettivo di riaprire entro le 10 di domenica per permettere ai tifosi di raggiungere la Dacia Arena di Udine dove si svolge la partita Udinese-Inter alle 12.30. Autovie ha annunciato il rinforzo del personale ai caselli di San Stino, Cessalto, Portogruaro e San Donà. Qualora l'uscita obbligatoria di San Stino di Livenza in direzione Trieste dovesse andare in sofferenza, si prevede di anticipare la chiusura del tratto autostradale a San Donà di Piave, con il traffico deviato sulla strada statale 14 fino al rientro a Latisana. Previsto il servizio dei piazzalisti (addetti a smistare le code alle piste dei caselli) a San Stino di Livenza. Inoltre a partire da domenica mattina per agevolare anche l'arrivo dei tifosi alla partita Udinese Inter saranno date indicazioni al traffico proveniente da Milano in direzione Udine/Trieste con deviazione al bypass A27/A28 e rientro a Portogruaro.