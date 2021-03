Veneto e Friuli Venezia Giulia rimangono rossi per altre due settimane

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Valle d’Aosta, Marche e Provincia di Trento saranno "rosse" almeno fino al 13 aprile. È quanto deciso dal ministero della Salute dopo aver valutato i dati elaborati dalla cabina di regia. Le scuole, pertanto, resteranno chiuse.

Se la decisione per il Friuli Venezia Giulia era abbastanza scontata, Il Veneto con l'Rt a 1,23, ha però 254 contagi sui 100mila abitanti, numeri che giustificano quindi la zona rossa. A livello nazionale, invece, l'indice Rt è sceso da 1,16 a 1.08.

Sono 13 le Regioni in cui si registra un Rt sopra 1, il valore più alto in Valle d'Aosta a 1,75; il pù basso nella provincia autonoma di Bolzano a 0,78. Sono i valori indicati nel Monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, al 24 marzo 2021, e relativi alla settimana 15 marzo - 21 marzo 2021. Oltre alla Valle d'Aosta, l'Rt più alto si registra in Calabria (1,37) Veneto e Friuli Venezia Giulia (entrambe a 1,23). Sotto il valore soglia di 1, oltre alla PA di Bolzano, ci sono Abruzzo (0,87), Basilicata (0,95), Umbria (0,97), Emilia Romagna (0,98), Lazio e Sicilia (entrambe a 0,99). La Liguria ha un Rt a 1.