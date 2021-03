Coronavirus, il Fvg è la peggiore regione d'Italia per incidenza del contagio, lockdown fino al 13 aprile

PORDENONE E UDINE - Il Friuli Venezia Giulia resterà certamente in zona rossa fino al 13 aprile, ma non è una novità. Il dato che preoccupa, oltre a quello delle Terapie intensive occupate al 47 per cento (saturazione mai vista prima), è quello riferito all'incidenza sui 100mila abitanti negli ultimi sette giorni. Quella da Trieste a Pordenone, seppur con notevoli differenze territoriali, è la più alta d'Italia. Il Fvg ha 410 contagi ogni 100mila abitanti. La seconda regione è l'Emilia Romagna con 351 casi.