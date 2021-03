Monitoraggio Iss: indice Rt in calo all'1,08. Scendono anche i casi ogni 100 mila abitanti

L'Rt nazionale scende dall'1,16 all'1,08 e anche l'incidenza dei casi di Covid cala a 240 ogni 100mila abitanti. La scorsa settimana erano 264. Dati incoraggianti che emergerebbero dal monitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute. L'indice nazionale di trasmissione del Covid è calcolato facendo la media degli Rt regionali. Il rapporto settimanale di Istituto superiore di Sanità e ministero è quello che ogni sette giorni determina la definizione delle varie fasce di rischio, regione per regione.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Nuovo decreto, ad aprile stop a visite ad amici, sì a seconde... LO SCENARIO Lockdown, nuovo decreto sino a maggio: stop movida alle 15, verso il... MONDO Anagni, le Ue sul caso AstraZeneca: «Materia prima da Cina e...

Oggi la nuova mappa dei colori

I dettagli saranno ufficializzati nel pomeriggio e in base ai dati il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà poi l'ordinanza che dispone i nuovi colori delle regioni a partire da lunedì 29. La mappa del rischio non dovrebbe cambiare di molto: possibile il passaggio del Lazio dalla zona rossa alla zona arancione. Dovrebbe invece restare rossa la Lombardia. In bilico tra rosso e arancione Toscana, Veneto e Calabria.