Gorizia. Fermano al valico un furgone sospetto: all'interno ci sono 77 cuccioli di cane trasportati illegalmente

GORIZIA - A leggere la vicenda torna subito in mente il celebre film e cartone animato "La carica dei 101": questa volta però ne mancavano poco più di una trentina e non erano tutti dalmata. 77 cuccioli di razze diverse sono stati trovati in un furgone nel tentativo di un trasferimento illegale in Italia.

Alla guida del mezzo c'era un uomo di 46 anni che è stato fermato. È successo nei giorni scorsi, quando gli agenti del Settore di Polizia di Frontiera di Gorizia si sono insospettiti notando il furgone.

Da qui hanno controllato mezzo, in ingresso nel territorio nazionale, nei pressi dell’ex valico confinario di Sant' Andrea (GO).

I 77 cuccioli di cane non erano in regola con la normativa sul trasporto e l’importazione di animali da compagnia. Al termine delle operazioni i cuccioli sono stati sequestrati e affidati a una struttura in attesa che l' Autorità Giudiziaria decida come gestirli. Il conducente, invece, è stato denunciato a piede libero per violazione delle norme sull’importazione e sul commercio di cani.