Uomo morto in strada ai Rizzi, l'allarme dato da un passante

UDINE - Un uomo è stato trovato privo di sensi intorno alle 4 di oggi, domenica 23 aprile, da un passante in via delle Scuole, in strada, nel quartiere dei Rizzi, a Udine. La persona che lo ha notato riverso a terra ha chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica provenienti da Udine. Al loro arrivo l'uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Sono subito cominciate le manovra di rianimazione ma, purtroppo, per questa persona non è rimasto poi altro da fare se non decretare il decesso. Attivati per quanto di competenza gli agenti della Polizia di Stato.