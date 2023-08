Udinese, presentati i nuovi acquisti prima dell'amichevole allo stadio Friuli con l'Al Rayyav: sono nove, di cui quattro dal Watford

UDINE - Sono stati presentati ufficialmente questa sera ai tifosi, prima della gara amichevole con l'Al Rayyav allo stadio Friuli, i nove acquisti dell'Udinese in vista della stagione 2023/24, che si aprirà domenica 20 agosto con la sfida casalinga con la Juventus.

Un mercato in entrata non di certo da nomi altisonanti, come da tradizione della famiglia Pozzo, che preferisce da sempre putare su nuovi talenti o guardarsi "in casa", prelevando qualche pedina dal Watford (l'altra società di proprietà).

Si tratta di Ferreira (difensore, arrivato tre giorni fa dal Watford), Kabasele (difensore, Watford), Camara (centrocampista, dall'Huddersfield), Lucca (attaccante, Pisa), Quina (centrocampista, Watford), Zarraga (centrocampista, svincolato dall'Atletich Bilbao), Brenner (attaccante, Cincinnati), Zemura (difensore, Bournemouth) e Kamara (difensore, Watford), che era stato acquistato lo scorso anno per 18 milioni ma era rimasto in prestito in Inghilterra.

In questa finestra di mercato si sono registrati invece numerosi addii "dolorosi": si tratta di capitan Pereyra e di Udogie, Martins, Arslan, Nestorovski, Zeegelaar, Benkovic. Quanto al baby talento Samardzic, non è stato convocato - e non ha nemmeno partecipato alla presentazione a centrocampo -, a causa dell'ormai imminente cessione all'Inter, in prestito con obbligo di riscatto e, come parziale contropartita, il centrocampista 2003 Fabbian.