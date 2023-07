Calciomercato, gli affari di oggi: Chukwueze al Milan, poi Musah. L'Inter vuole Sommer e Audero. La Juve affonda per Kessié

Il Milan sbanca il calciomercato di luglio mettendo a segno anche il colpo Chukwueze, atteso a Milano nelle prossime ore per visite e firma.

Accordo raggiunto con il Villarreal sulla base di 28 milioni di euro, il nigeriano non partirà per la tournée con i compagni ma rimarrà a Milanello ad allenarsi, e intanto la dirigenza rossonera spinge anche per Musah, in uscita invece Rebic. C’è ancora distanza tra la richiesta di 6 milioni del Bayern (che valuta Szczesny come possibile erede in porta) e i 3,5 milioni per Sommer offerti dall’Inter, che ha bisogno di due portieri per sostituire Onana e Handanovic. Oltre a Sommer i nerazzurri pensano anche ad Audero come secondo, valutato 8 milioni dalla Samp.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, incontro per il rinnovo di Dybala. Lazio, sondaggio per Mario Rui e Hudson-Odoi aspetta. Atalanta, fatta per Touré. Milan, domani le visite di Chukwueze

Opportunità in tournée per la Juve, il Barcellona ha aperto al prestito con obbligo condizionato per Kessie, operazione da circa 14 milioni di euro, Giuntoli ora dovrà convincere il giocatore. In attacco rimane viva la pista Lukaku, il belga non ha ancora aperto alle offerte saudite e potrebbe arrivare anche prima dell’eventuale addio di Vlahovic, rimangono prioritarie le uscite di Zakaria e McKennie, e non si sciolgono i dubbi su Pogba, ancora lontano dalle condizioni ideali. L’Arabia Saudita rimane sullo sfondo.

Visite mediche per Retegui con il Genoa, sarà il nuovo attaccante di Gilardino. Fuochi d’artificio dell’Atalanta con l’acquisto record (30 milioni di euro) di El Bilal Touré dall’Almeria. In uscita Hojlund, a un passo dal Manchester United, che sta definendo il passaggio di Amrabat. Tutto fatto per Boga al Nizza per 18 milioni, l’Udinese ha ufficializzato Kabasele dal Watford. Mentre Zielinski rinnova con il Napoli, in attesa di capire quale sarà il futuro di Osimhen.