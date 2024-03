Osimhen e il futuro lontano da Napoli. Dall'Inghilterra: «Manchester United e Psg in poleposition»

Lo scudetto con il Napoli, poi la Coppa d'Africa sfiorata e 13 gol in tutte le competizioni fino ad ora. Gli ultimi 15 mesi di Victor Osimhen sono stati piuttosto importanti, soprattutto grazie alla vittoria della Serie A della passata stagione grazie alle sue 26 reti in campionato. Quest'anno, invece, l'andamento è calato per diversi motivi. Dalla situazione della squadra, che senza Spalletti non gira più come prima, fino alla Coppa d'Africa, che ha potato il giocatore lontano dai campi per più di un mese. Le abilità di Osimhen non sono mai state in dubbio e per questo motivo, come riporta l'Independent, Manchester United e Paris Saint-Germain continuano a seguirlo.

Anzi, i due big club sono in pole position per acquistarlo.

Non si fermano, quindi, le avanchez delle grandi squadre europee, con Arsenal e Chelsea che seguono a ruota le altre due. La cifra per acquistarlo potrebbe anche spaventare, soptattutto in Italia, ma spendere circa 110 milioni di euro per i Red Devils e per il Psg non è un problema. A quelle latitudini cifre simili sono state messe sul tavolo diverse volte, basti pensare agli acquisti di Mbappé e Neymar, oltre a quelli di Hojlund, Maguire, Antony e Mount.

Victor ha tutte le caratteristiche per essere il prossimo attaccante di Manchester United e Paris Saint-Germain, con i primi che sono in vantaggio. Giovane, con margini di crescita davanti e in grado di svariare tatticamente. I Red Devils hanno intenzione di irrompere sul mercato grazie a Ratcliffe che vuole concentrarsi sugli acquisti, con il coub pronto a ribaltare la propria strategia per gli acquisti. Con Rashford che si trova meglio sulla fascia sinistra e l'adido di Anthony Martial in estate a parametro zero, Osimhen avrebbe tutto lo spazio che necessita nella rosa del Manchester United, nonostante la presenza dell'ex Atalanta Hojlund.

Il Psg, invece, sta già metabolizzando l'addio di Mbappé al Real Madrid e si sta guardando intorno per trovare il prossimo sostituto. I dirigenti più anziani del club vorrebbero puntare sui gioielli della Primavera, anche se c'è allo stesso modo la consapevolezza di dover prendere un calciatore importante. Lo stile di gioco di Osimhen, infine, si incastrerebbe molto bene al pressing frenetico di Luis Enrique.