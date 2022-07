UDINE - Quello odierno alle 18 all’Alois Latini Stadion di Zell Am See con diretta su Dazn e differita su Udinese Tv – sarà il test più impegnativo per l’Udinese tra quelli organizzati in Austria: l’avversario è il Bayer Leverkusen, formazione tra le migliori della Bundesliga che ha fatto la storia del calcio tedesco.

AMARCORD BIANCONERO

Ma è anche una sfida, pur essendo un’amichevole, che rievoca la serata magica del 9 dicembre 1999, quando l’Udinese di Gigi De Canio, di capitan Bertotto, dell’attuale allenatore Sottil in campo e di Margiotta vinse per 2-1 a Leverkusen nei sedicesimi della Coppa Uefa, capovolgendo lo 0-1 dell’andata. Fu un capolavoro ben vivo nella mente dei tifosi, naturalmente in quella di Sottil anche se il tecnico guarda al presente con proiezione all’immediato futuro. Ci sta mettendo passione e competenza che gli hanno consentito di salire via via dal Lucento, formazione dilettantistica da lui allenata nel 2011, al Siracusa, in Lega Pro, sino alla serie A.

CAPOLAVORO TATTICO

Il successo di 23 anni fa a Leverkusen stupì l’intera Italia calcistica e fece conoscere ulteriormente l’Udinese anche in Europa. In pochi davano credito all’undici di De Canio. Finì 2-1 per gli scatenati bianconeri come detto, Margiotta andò a bersaglio dopo 8’, segnò anche il 2-0 al 18’, mentre per i tedeschi segnerà al 21’ della ripresa Ballack. Poi l’Udinese, impeccabile dal punto di vista dell’organizzazione di gioco, chiuse ogni spazio ai tentativi dei tedeschi. A Leverkusen andarono in campo De Sanctis (aveva dovuto sostituire l’infortunato Turci); Zanchi, Bertotto, Sottil; Geneaux; Giannichedda, Fiore, Jorgensen (44’st Esposito); Locatelli (36’ st Bisgaard); Mussi (41’ st Manfredini), Margiotta. Purtroppo la corsa europea dei bianconeri si concluse nel turno seguente, 0-1 a Praga con lo Slavia, 2-1 al “Friuli”.

Nel primo tempo della sfida di Zell Am See (si giocherà con la nuova maglia bianconera) Sottil dovrebbe mandare in campo quella che al momento è la squadra migliore e di cui dovrebbe far parte anche lo sloveno, che sta bene sotto tutti i punti di vista e che non vede l’ora di dimostrarlo. Jaka Bijol nelle sua prima partitina di allenamento sta evidenziando forza fisica, personalità, sicurezza. È difficile invece che ci sia spazio per l’ultimo arrivato, il marocchino Masina (l’ex Watford è stato ingaggiato per ricoprire principalmente in difesa il ruolo di centro sinistra) considerato che sinora ha lavorato poco con la sua nuova squadra. Sottil al massimo potrebbe regalargli alcuni minuti nel finale di gara

GLI ASSENTI

Non giocheranno Deulofeu che ha raggiunto la moglie che lo ha reso papà per la seconda volta e probabilmente avrebbe dato egualmente forfait risentendo della contusione al piede destro rimediata contro l’Union Berlin, Beto che continua a lavorare a parte con il preparatore degli infortunati anche se le sue condizioni, monitorate quotidianamente, vengono date in costante miglioramento nonché il tedesco Arslan le cui condizioni, dopo l’infortunio contro l’Ilirija di Lubiana, non sono buone: ha la caviglia sinistra piuttosto malconcia, non può allenarsi e si sottopone solo a terapie mirate mentre per camminare deve usare le stampelle. Come già riportato, Arslan dovrebbe rimanere fuori per un lungo periodo e saltare anche la gara di Coppa Italia del 5 agosto alla Dacia Arena contro la vincente di Sudtirol-Feralpisalò. Un guaio per Sottil. Per quanto riguarda Samardzic e Silvestri, che da poco si stanno allenando con il gruppo, Sottil si riserva se utilizzarli o meno.



LA FORMAZIONE

Il tecnico dovrebbe utilizzare nel primo tempo la seguente squadra con il 3-5-1-1: Padelli;: Becao, Bijol, Nuytinck; Molina, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Pereyra, Nestorovski. A disposizione Silvestri, Piana, Cocetta, Benkovic, Soppy, Guessand, Abankwah, Ebosele, Jajalo, Palumbo, Pafundi, Success.