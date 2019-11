UDINE - Una bimba di sette anni travolta da un'acquasantiera in marmo in una chiesetta del Trecento sotto gli occhi dei suoi. Un'immagine indimenticabile, purtroppo. «Una tragedia infinita», come la definisce il presidente uscente (il rinnovo è atteso dopo le elezioni di questi giorni) dell'Ordine degli psicologi Roberto Calvani. Non solo per le conseguenze, inevitabili, sui genitori e la famiglia della piccola, alunna dell'educandato, morta in ospedale dopo l'incidente nella. Ma anche per l'effetto a cascata che questo dramma enorme può avere su bambini che frequentano le elementari o sono poco più grandi. «Da giovedì sera, il giorno dell'incidente, per tutta la giornata di venerdì, sono arrivate chiamate agli psicologi, nel settore pubblico e in quello privato, da parte delle famiglie preoccupate. Abbiamo fatto interventi su quasi sessanta bambini.