Bimba di 7 anni muore in chiesa schiacciata dall'acquasantiera

- Tragedia in collegio: una bambina di 7 anni è morta nel tardo pomeriggio di oggi - 21 novembre - in una chiesa di Udine dopo essere stata schiacciata da una acquasantiera che le è caduta addosso. Il dramma è avvenuto in una chiesa del capoluogo friulano, pare la cappella del collegio Uccellis. Subito soccorsa, la piccola è stata trasportata in ospedale ma è deceduta a causa dei gravi traumi riportati.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine, del Nucleo investigativo e gli ispettori dell'azienda sanitaria.



La piccola - della quale non è stato ancora reso noto il nome, ma era residente in città con la famiglia che è friulana - si sarebbe appesa all'acquasantiera che ha ceduto rovinandole addosso.



La tragedia è avvenuta tra le 17 e le 18 di questo pomeriggio nella chiesa dell'Educandato Uccellis, un noto convitto di Udine, dove studiano i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Secondo le prime notizie, la bimba potrebbe essere propria una delle alunne che lì studiano. Subito soccorsa, la piccola è stata trasportata in ospedale, ma è deceduta poco dopo a causa dei gravi traumi riportati.

++ IN AGGIORNAMENTO ++

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE